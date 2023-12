Scramble sul Mar Baltico, F16 e Mirage intercettano caccia russi vicini allo spazio aereo Nato

Scramble nei cieli del Mar Baltico. F-16 del Belgio e i Mirage 2000 francesi, insieme ai JAS 39 Gripen svedesi, hanno intercettato caccia russi che si erano avvicinati allo spazio aereo Nato. Il decollo di emergenza e l'operazione è stata coordinata dal controllo aereo della Nato e della Svezia».

First scramble: @BeAirForce 🇧🇪 F-16 & 🇫🇷 Mirage 2000, currently on #NATO Air Policing mission in the Baltics, & 🇸🇪 JAS 39 Gripen scrambled when 🇷🇺 fighter jets flew close to Allied Air Space



The intercept was coordinated between NATO & Swedish 🇸🇪 air control#SecuringTheSkies pic.twitter.com/lNGTxZgWde

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 7, 2023