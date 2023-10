Scramble, F35 britannici intercettano caccia russi sopra portaerei della Royal Navy durante le esercitazioni Nato nel Mar di Norvegia

Tensione nei cieli che sorvolano il Mar di Norvegia, teatro in questi giorni di esercitazioni Nato. La Royal Air Force britannica ha inviato aerei da combattimento dopo che un aereo da pattugliamento marittimo russo è stato avvistato vicino alla task force della portaerei del Regno Unito. Gli F-35 sono stati lanciati in risposta all'avvistamento del caccia russo. A riferirlo è il Carrier Strike Group del Regno Unito. Gli F-35A dell'aeronautica norvegese si sono uniti alla RAF per scortare l'aereo da pattuglia di Mosca.





UK F-35Bs launched from the deck of @HMSQNLZ and flew alongside @Forsvaret_No Norwegian F-35As to escort a Russian Maritime Patrol Aircraft as it flew in proximity to UK Carrier Strike Group.#UKCSG23 #JEFtogether pic.twitter.com/HeJlQS6ahU — UK Carrier Strike Group (@COMUKCSG) October 6, 2023

Scramble durante esercitazioni Nato

Nel contesto delle crescenti tensioni legate al conflitto in Ucraina, la RAF e i partner Nato del Regno Unito sono in massima allerta per le incursioni dell'aeronautica russa.

Il Carrier Strike Group del Regno Unito, guidato dalla HMS Queen Elizabeth, in questi giorni ha effettuato missioni simulate nel Mare del Nord. L'ammiraglia del Regno Unito naviga insieme ad un assortimento di altre navi della Royal Navy, tra cui il cacciatorpediniere Type 45 HMS Diamond e la nave cisterna ausiliaria della Royal Fleet RFA Tideforce.

Le esercitazioni

Anche un certo numero di navi da guerra degli alleati del Regno Unito si sono unite alla HMS Elizabeth per le esercitazioni, comprese le imbarcazioni provenienti da Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. L'HMS Queen Elizabeth ha la capacità di schierare aerei da combattimento F-35 Lightning ed elicotteri Merlin. In un post sull'account Twitter della HMS Queen Elizabeth's X, lo squadrone 617 della RAF è stato elogiato per «aver monitorato professionalmente la situazione».