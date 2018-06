Florida, l'impressionante scontro fra elicottero in atterraggio e aereo al decollo /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro fra un elicottero e un aereo nei cieli della Florida; un evento assai raro che ha coinvolto un piccolo Robinson R22 biposto, fra i velivoli ad ala rotante più diffusi, e un ben più potente Piper Cherokee, entrambi della Tampa Bay Aviation. Il primo stava atterrando, mentre il secondo aveva appena "staccato" l'ombra da terra al decollo sulla pista principale dell'aeroporto do Clearwater in Florida.L'incidente è avvenuto nel settembre 2017, ma solo ora sono state diffuse le riprese dal sito What You Haven'tSeen. Nonostante i gravi danni all'elicottero, compromesso il rotore di coda, e al Piper, ala sinistra "tagliata" e cappottamento, solo il pilota del primo (che volava solo) ha riportato lievi ferite. Illesi pilota e copilota del Piper. Un miracolo.