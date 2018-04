Malore sul volo Ryanair. L'aereo atterra a Cagliari ma per un uomo non c'è nulla da fare

Un uomo di 75 anni, originario dell'Irlanda del Nord, è morto oggi pomeriggio all'aeroporto di Elmas. Si è sentito male mentre era a bordo di un aereo Ryanair diretto a Belfast ma nonostante un atterraggio d'urgenza a Cagliari e i tentativi dei medici di salvargli la vita, per lui non c'è stato nulla da fare.



Poco dopo le 17, il pilota del volo Ryanair proveniente da Malta e diretto a Belfast ha chiesto alla torre di controllo di poter atterrare: un passeggero aveva accusato un malore. È subito scattato il piano per le emergenze sanitarie. Sul posto sono quindi arrivati i medici del 118 e il passeggero è stato sbarcato.



Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è fallito e dopo mezz'ora l'uomo è morto: si sospetta un infarto. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo e adesso dovranno attendere un altro volo che li porterà a destinazione. Accertamenti sono stati avviati dagli agenti della Polaria.

