Rissa in aereo per un posto a sedere, uomo a torso nudo prende a pugni un passeggero

Può un posto a sedere in aereo scatenare una rissa da Far West? Sembra proprio di sì secondo quanto mostra il video diventato virale su Twitter. All'interno del filmato si vede un uomo senza maglietta che prende a pugni un altro passeggero dell'aereo.

Gli utenti non potevano credere ai propri occhi quando hanno visto l'atto di violenza. Il filmato, inizialmente pubblicato su Twitter due settimane fa, è stato registrato a bordo di un Boeing 777 operato da Biman Bangladesh Airlines, la compagnia di bandiera del Bangladesh.

La clip mostra un uomo a torso nudo in piedi sopra un altro passeggero seduto nella fila dell'uscita. I due iniziano a litigare prima che il viaggiatore in «topless» inizi a tirare pugni, colpendo l'uomo seduto alla testa.

Another "Unruly Passenger" 👊

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!🤦‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz

— BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023