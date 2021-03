«Sono sicuro all'80 per cento che il Paese sarà un posto diverso tra pochi mesi e potremo iniziare a goderci l'estate», parola di Neil Ferguson, mister lockdown, lo scienziato, ex consulente del governo btritannico, costretto lo scorso anno alle dimissioni dopo avere convinto il premier a procedere con restrizioni durissime ed essere stato sorpreso durante clandestini con l'amante, in violazione dei divieti anti Covid. Un ottimismo simile a quello manifestato adesso nell'intervista all'Observer, per la verità, Fergusson, l'aveva mostrato già lo scorso autunno, sostenendo che i britannici potuto goderci la primavera. Ma adesso, secondo lui, saranno i vaccini a fare sì che la normale vita possa riprendere e sostiene che difficilmente le varianti del virus possano avere un'incidenza. E la campagna di immunizzazione nel Regno Unito è già a buon punto, con numeri che lasciano davvero sperare in un esito positivo.

Astrazeneca, il lotto sotto esame: monitorate oltre 200 mila persone

Le cifre

I dati inglesi sono effettivamente in netto miglioramento: sono stati 121 decessi di ieri (rispetto ai 158 di sabato scorso e ai 290 di quello ancora precedente) mentre i contagi sono a quota 5534 a fronte degli oltre 6mila dell'altro week end. Il numero dei vaccinati ha raggiunto i 23 milioni 684 mila, rispetto ai 23 milioni 315 del giorno prima. Un calo del 45 per cento, ripsetto al quale il governo mette a punto il piano per tornare alla normalità, come spiega il "Daily Mail".

Vaccino, da AstraZeneca a Pfizer e Moderna: quante dosi ha usato l'Italia?

I voli

Il Regno Unito ha bloccato i voli internazionali fino al 17 maggio, ma il governo sta discutendo sull'opportunità di far ripartire i viaggi all'estero. Spagna e Cipro sono pronti ad aprire le frontiere per i britannici vaccinati sin dal 1 maggio. La preoccupazione, però, riguarda il via libera a viaggi verso paesi dove il virus non è tenuto sotto controllo e la campagna di vaccinazione sia ancora ai primi passi. L'amministratore delegato della British Airwais, Sean Doyle, ha chiesto che ai britannici vaccinati sia consentito di viaggiare con passeggerii che non siano stati ancora immunizzati, ma possano esibire il risultato di un tampone negativo. "Sappiamo che le persone vogliono viaggiare e crediamo che con test, vaccinazioni e tecnologia - dice - possiamo renderlo possibile": La questione è ancora in discussione. Nelle more il governo va avanti con altri progetti per la ripartenza.

Astrazeneca taglia ancora le dosi destinate alla Ue

Gli stadi

Nel Regno Unito gli eventi pubblici potrebbero ricominciare già ad aprile: con le semifinali della FA cup e i compionati mondiali di snooker. Il progetto prevede di utilizzare una combinazione di test covid, per gli ingressi, e distanziamento sociale . Il governo spera che un programma di eventi sportivi e cultutrali possa far ripartire il Paese se l'industria del turismo all'estero non tornerà attiva. Tra le 10mila e le 20mila persone potrebbero esere ammesse negli stadi di calcio se mostrassero un test negativo.

L'esperimento

Le prove generali sono già cominciate. A Liverpool sta per partire una sperimentazione: ci saranno un cabaret e una discoteca, nei quali non saranno rispettate le distanze, ma sarà chiesto all'ingresso il certificato dell'esito negativo al tampone. risultati potrebbero essere significativi per i passi successivi e la vera ripartenza del Regno Unito.

Vaccino Pfizer, l'ultimo studio: «Efficace al 94% nel prevenire le infezioni asintomatiche»

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA