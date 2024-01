Regina Elisabetta, le ultime ore. «È morta nel sonno mentre Carlo raccoglieva funghi». Poi la consegna delle scatole rosse

Più di un anno dopo la morte della Regina Elisabetta, sono emersi nuovi dettagli che gettano una luce rivelatrice sulle circostanze che circondano la morte dell'iconica sovrana.

In un estratto dal nuovo libro del biografo reale Robert Hardman, intitolato "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" (in uscita il 18 gennaio), pubblicato su Daily Mail venerdì, l'autore condivide un memo degli ultimi momenti della regina dal suo segretario privato, Sir Edward Young, presente a Balmoral quando la regina è deceduta l'8 settembre 2022.

La Regina Elisabetta «è scivolata via»

«Molto pacifica. Nel sonno. È scivolata via. Non avrebbe avuto consapevolezza di nulla. Nessun dolore», annota Young nel memo precedentemente inedito ora parte degli Archivi Reali, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L'articolo rivela anche che, sebbene ci fossero preoccupazioni per la sua salute, la morte è sopraggiunta con tale velocità che Carlo era a bordo di un elicottero per un viaggio verso Balmoral.

La sera del 7 settembre, la principessa Anna e il segretario privato di Carlo, Sir Clive Alderton, gli avevano detto di tenersi pronto. «Pensa a come ti sentirai - gli dicevano - se non le avrai detto addio'", afferma un membro dello staff, secondo l'estratto. Allo stesso tempo, la regina sembrava stabile. Durante il viaggio in Scozia, Carlo ha letto le sue note sul "London Bridge", un protocollo meticolosamente preparato per il periodo successivo alla morte della madre. La principessa Anna, insieme a Angela Kelly, la sarta senior di fiducia della regina, si sono alternate al capezzale di Elisabetta nelle ultime ore. Il reverendo Kenneth MacKenzie, un ministro esperto presso la vicina Crathie Kirk, si è unito a loro, leggendo brani della Bibbia alla regina.

Carlo contattò William e Harry

Nel frattempo, Carlo ha contattato personalmente entrambi i figli, William e Harry, esortandoli a recarsi in Scozia per salutare la madre. In quel momento, credeva ancora che la regina avesse davanti a sé non solo ore, ma giorni, prima di morire. Il libro include anche il momento preciso in cui Carlo ha appreso della morte di sua madre e che ora era lui il monarca. Mentre Carlo raccoglieva funghi a Birkhall (la sua casa nell'area di Balmoral) per liberare la mente dopo aver visitato sua madre, Anna lo ha chiamato. Lui e Camilla sono saliti in macchina con il loro staff e sono tornati a Balmoral Castle. Carlo ha ricevuto la notizia della morte della regina mentre guidava. Il suo assistente senior ha preso la chiamata da Sir Edward Young, spingendo Carlo a fermarsi. In quel momento, è stato chiamato "Vostra Maestà" per la prima volta e ha capito che sua madre era morta. «Siamo quasi arrivati», ha risposto il nuovo Re con voce sommessa.

Carlo al capezzale della madre

Appena arrivato al castello, Carlo si è recato subito al capezzale della madre per salutarla privatamente con Camilla al suo fianco. Secondo l'estratto, nonostante numerosi tentativi, il re ha cercato di informare personalmente suo figlio minore, Harry, ma poiché era già in volo, non è riuscito a mettersi in contatto con lui. Mentre Carlo e i membri anziani dello staff iniziavano a pianificare i giorni successivi, un inserviente è entrato nella stanza con una delle famose scatole rosse della regina che conteneva documenti sensibili. Mentre Young girava la chiave per aprirla, ha trovato due lettere sigillate: una per Carlo e una per se stesso. Anche se i contenuti delle lettere potrebbero non essere mai divulgati, è chiaro che la regina sapeva che la sua morte era imminente e ha pianificato di conseguenza.



Il funerale di Stato della regina si è tenuto all'Abbazia di Westminster a Londra il 19 settembre, riunendo 2.000 leader e reali da tutto il mondo. Il servizio è stato seguito da un servizio di commiato presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, dove è stata successivamente sepolta in una cerimonia privata accanto a suo marito il principe Filippo, suo padre re Giorgio VI, sua madre regina Elisabetta la Regina Madre e sua sorella principessa Margaret.

