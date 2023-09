Regina Elisabetta, un anno senza The Queen: «Nei giorni prima di morire era in pace, non aveva rimpianti». Harry sarà a Londra (senza Meghan)

Settanta anni di regno e neanche una cerimonia per ricordarla a un anno dalla sua morte. Domani, 8 settembre 2023, ricorre l'anniversario della scomparsa della Regina Elisabetta, The Queen. Ma il figlio Re Carlo ha deciso che non ci sarà nessun evento in suo onore. D'altronde, morto un re se ne fa un altro. Senza troppa retorica o sentimentalismi. Come avrebbe voluto la stessa Elisabetta che aveva sempre ricordato l’anniversario della morte del padre Giorgio VI da sola nella tenuta di Sandringham. In questo anno la famiglia reale ha vissuto non pochi scossoni. A partire dall'affaire Meghan e Harry, l'adorato nipote uscito con molto clamore dalla Royal Family.

Nonostante tutto, Re Carlo e Camilla hanno imparato a farsi amare dai sudditi inglesi.

La Regina Elisabetta II «è morta in pace»

Nonostante i problemi della Royal family che hanno perseguitato gli ultimi anni della sua vita, Sua Maestà Elisabetta II è morta in pace e senza rimpianti. A dirlo è il sacerdote che era con lei a Balmoral pochi giorni prima della sua morte, rivela il Daily mail, il reverendo Iain Greenshields, allora moderatore dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia.Sua Maestà «non aveva rimpianti», ha confidato Iain Greenshields, spiegando che la Regina era in pace nei giorni prima di morire e i suoi pensieri si concentravano sulla sua fede, su suo padre e sulla bellezza di Balmoral.

La Regina, morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni, stava festeggiando il Giubileo di Platino e quindi,ricorda il sacerdote, «stava guardando indietro. Aveva una memoria notevole. Ha menzionato anche suo padre, Giorgio VI, e la grande influenza che la sua fede ha avuto su di lei».

La sovrana dei record

Quello di Iain Greenshields è un ricordo di un fedele suddito, vicino fino alla fine alla sua amata sovrana. Una regina che, durante la sua lunga esistenza, ha segnato con forza l'epoca contemporanea. La morte di Elisabetta II, infatti, ha rappresentato la fine di un'era immersa tra due secoli: le due guerre mondiali, gli anni della tensione tra potenze e la Brexit. È stata la Regina. Oltre 70 anni di Regno, sul trono dal 1926 al 2022, celebrati a giugno con il Giubileo di platino. Il matrimonio con il principe Filippo, morto il 9 aprile 2021, è il più duraturo tra quelli reali. Elisabetta II ha dato incarico a 16 primi ministri (l’ultimo alla leader Tory Liz Truss proprio pochi giorni fa), ha conosciuto 5 Papi e ha visto insediarsi ben 15 presidenti degli Stati Uniti.

Cosa farà Re Carlo

Re Carlo, secondo quanto riferito, trascorrerà il suo tempo "tranquillamente e in privato" a Balmoral in Scozia, dove la regina è morta l'8 settembre dello scorso anno all'età di 96 anni. residenza scozzese è prevista anche la presenza del principe Andrea, accompagnato dalle figlie. Non è noto se anche altri reali visiteranno il castello.

Harry sarà a Londra (senza Meghan)

Anche se la famiglia reale non celebrerà ufficialmente la giornata, si pensa che il principe Harry sarà nel Regno Unito nell'anniversario della morte di sua nonna. Il Duca di Sussex, 38 anni, volerà dalla California a Londra, dove terrà un discorso ai WellChild Awards oggi 7 settembre. Ciò significa che probabilmente sarà nel Regno Unito il giorno dopo prima di volare a Dusseldorf per gli Invictus Games, che inizieranno il 9 settembre, ha riferito The Telegraph. Sarà raggiunto all'evento dalla moglie Meghan Markle, 42 anni, che si recherà in Germania. Ma il principe Harry non ha intenzione di vedere il re Carlo o il principe William. La duchessa di Sussex, 42 anni, non farà tappa nel Regno Unito, ma volerà direttamente in Germania dalla California, ha riferito il Telegraph. Comunque, sebbene il principe Harry non vedrà William o Re Carlo, potrebbe trovare il tempo per vedere le sue cugine, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, con le quali è rimasto vicino. Durante la sua permanenza nel Regno Unito, il Duca dovrà richiedere di soggiornare in un appartamento in una delle tenute reali, come Windsor, o trovare un hotel o degli amici con cui stare, poiché è stato sfrattato da Frogmore Cottage all'inizio di quest'anno.

L'anno di Re Carlo

Erede più anziano della storia britannica a salire al trono, il 74enne Carlo III ha rispettato tutti gli impegni, collezionando 161 giorni di impegni pubblici con un totale di 550 eventi, superando la regina Elisabetta, che si era fermata a 157 giorni e 400 eventi. Ventisei le udienze ufficiali con il primo ministro, quattro i presidenti ricevuti - l'americano Joe Biden, l'ucraino Volodymyr Zeelensky, il sudafricano Cyril Ramaphosa e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen -, numerosi i viaggi con la regina consorte Camilla. Viaggi in cui è stato quasi sempre accolto con affetto, tralasciando l'uovo lanciatogli da uno studente a York. Ma oltre agli scivoloni mediatici, Carlo è riuscito ad evitare anche una crisi familiare: quella del figlio Harry. Rispettando il motto "never complain, never explain", il sovrano ha evitato ogni commento di fronte alle accuse e alle rivelazioni della serie Netflix «Harry e Meghan» e all'autobiografia del figlio, «Spare». Il tutto, invitandolo anche all'incoronazione, anche se in posizione defilata.

Andrea, la pecora nera e Camilla la regina

Per quanto riguarda il fratello Andrea, lo ha lasciato fuori da ogni incarico pubblico a causa dello scandalo Epstein. Discorso diverso per la regina Camilla, accettata ormai da tutti. Sembrava un'impresa impossibile, eppure negli anni Carlo e Camilla hanno ricostruito la loro immagine pubblica di coppia e ora, dopo un anno di trono, appaiono come una realtà consolidata. Tanto che, sempre secondo il sondaggio di Yougov, il 47% dei britannici ha ora una buona opinione della regina consorte, contro il 42% di negativi. Nonostante ciò, però, la regina non è tra i reali preferiti dal pubblico, tanto da essere al nono posto nella classifica delle preferenze.