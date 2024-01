Re Carlo in ospedale, Harry ha saputo dell'intervento del padre dai media. E Camilla rassicura: «Sta bene, vuole tornare a lavoro»

Il principe Harry potrebbe aver saputo della malattia di re Carlo dai media piuttosto che essere informato dal Palazzo stesso. Secondo quanto riferito, il duca di Sussex sarebbe stato tenuto all'oscuro delle condizioni di salute del padre, che la prossima settimana sarò operato in una clinica di Londra per un problema di prostata ingrossata.

Il silenzio di Harry



Sia il palazzo che un portavoce dei Sussex hanno rifiutato di commentare il silenzio di Harry sui problemi di salute del padre. Resta inteso, tuttavia, che nessuna delle due parti desidera infiammare le tensioni all'interno della famiglia reale, che è stata scossa da una serie di drammi negli ultimi mesi. L’ultimo sviluppo sembra riecheggiare l’interruzione delle comunicazioni quando la regina Elisabetta II morì nel settembre 2022. In quella occasione, Harry ha scoperto la notizia della morte di sua nonna tramite un notiziario mentre era in volo diretto in Scozia.

Il ricovero di Kate

La principessa del Galles trascorrerà la terza notte in ospedale dopo un importante intervento chirurgico addominale. William, i suoi genitori e i suoi fratelli hanno cancellato i loro impegni per sostenere la sua guarigione e prendersi cura di George, Charlotte e Louis. Si dice che Kate "sta bene" mentre si riprende dopo l'intervento presso la London Clinic di Marylebone. Il principe William, 41 anni, ha rinviato gli impegni per trascorrere più tempo possibile al capezzale di Kate, oltre a sostenere i loro tre figli piccoli a Windsor. Resta inteso che William vuole continuare a frequentare la scuola nel tentativo di creare quanta più normalità possibile per il principe George, dieci anni, la principessa Charlotte, otto, e il principe Louis di cinque anni, mentre la loro madre è in ospedale. Avrà anche l'aiuto della loro tata, Maria, e della famiglia di Kate, in particolare i suoi genitori, Michael e Carole Middleton, che sono nonni pratici abituati ad avere i bambini per i pigiama party o a stare con loro. I genitori e i fratelli di Kate, Pippa Matthews e James Middleton, si stanno già mobilitando per sostenere la sua guarigione nella sua casa di Windsor, vicino a casa loro.

William in clinica



La natura delle condizioni di Kate non è stata rivelata, anche se Kensington Palace ha confermato che non è legata al cancro. Ieri il principe William ha fatto visita alla moglie Kate in ospedale. L'erede al trono è stato avvistato mentre lasciava la London Clinic al volante di un'Audi E-Tron GT, seguito dalle guardie del corpo reali a bordo di una Range Rover. Re Carlo, invece, sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per un intervento alla prostata. Parlando oggi ad Aberdeen la regina Camilla ha detto: «Sta bene, grazie mille. Non vede l'ora di tornare al lavoro».