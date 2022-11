In lacrime, sotto shock e depresso: questa la reazione del principe Andrea quando ha saputo dal fratello Carlo che non sarebbe mai tornato a ricoprire incarichi ufficiali per la famiglia reale. Lo rivela il Mail on Sunday, che cita fonti ben informate sull'incontro tra i figli della regina Elisabetta II avvenuto alcuni giorni prima della morte della sovrana, avvenuta l'8 settembre scorso. Il duca di York è stato convocato nella residenza scozzese del fratello a Birkhall in maniera del tutto inaspettata e durante un appuntamento faccia a faccia l'erede al trono gli ha fatto sapere che, una volta diventato re, non gli avrebbe mai permesso di tornare alla vita pubblica in rappresentanza dei Windsor. Niente più incarichi ufficiali né militari. Quella che Andrea pensava fosse una sospensione temporanea, quindi, si è immediatamente trasformata in un vero e proprio bando definitivo. Una decisione dovuta allo scandalo Epstein che lo ha travolto quando Virginia Giuffre lo ha denunciato per molestie sessuali avvenute quando era ancora minorenne. Per evitare una vergogna ancora maggiore, Andrea aveva accettato di pagare un'ingente somma al fine di non andare a processo.

LE ASPETTATIVE

«Pensava di poter essere ancora utile alla famiglia reale», ha rivelato una fonte al Mail on Sunday. Carlo, infatti, gli avrebbe detto chiaro e tondo che avrebbe potuto «vivere una bella vita ma che il suo ruolo pubblico come reale era finito: «Lo devi accettare», gli avrebbe confermato senza indugi. Alla fine dell'incontro, Andrea «era tutto agitato. Era ancora sotto shock, completamente perso e molto depresso». In un'altra conversazione, quando gli era stato comunicato che non avrebbe potuto indossare l'uniforme militare al funerale dell'amata madre, Andrea era scoppiato in lacrime. Secondo il Regency Act Andrea ed Harry, rispettivamente quinto e ottavo in linea di successione, dovrebbero poter sostituire il re in sua assenza ma poiché nessuno dei due può più ricoprire incarichi ufficiali, probabilmente la legge sarà modificata al fine di permettere ai principi Anna ed Edoardo di avere maggiori responsabilità.