Re Carlo, il piano segreto per i funerali: così si svolgerà l'Operazione Menai Bridge (con «pochi invitati»)

A Londra il tema è tornato d'attualità dopo la diagnosi di cancro a Re Carlo. Nessuno si augura che quel momento arrivi presto, ma come tradizione vuole il piano per i funerali del re è stato già predisposto. Si chiama "Operazione Menai Bridge" ed è il nome in codice che riprende un ponte gallese.

La Regina Elisabetta aveva scelto il London Bridge, il più famoso. Carlo invece non poteva che scegliere il Galles. D'altronde è passato alla storia per essere stato più i 64 anni il principe del Galles, in attesa di salire al trono.

L'esclusiva della Bbc

Ad avere l'esclusiva dell'annuncio è la Bbc. È successo anche per la morte di Elisabetta: i giornalisti dell'emittente di Stato potranno dare la notizia solamente dopo che tutti i membri della Royal Family, il premier in carica e alcuni ministri saranno avvertiti telefonicamente.

Così saranno i funerali

Così come il papà Filippo e la madre Elisabetta, anche Re Carlo ha già stabilito inni e musiche che faranno parte dei suoi funerali. Nella Royal Family è tradizione che sia il sovrano in prima persona a prendere decisione sul rito funebre. Il feretro andrà da Buckingham Palace a Westminster, e Carlo ha chiesto - per evitare sprechi e dare l'esempio - di ridurre il più possibile gli invitati.

I dieci giorni di lutto e l'annuncio del nuovo Re

Saranno dieci i giorni di lutto, fino ai funerali. La salma sarà esposta come fatto anche con Elisabetta sia a Edimburgo e poi a Londra. Tutti gli eventi saranno già organizzati e predisposti per evitare errori e problemi. Il nuovo re, che sarà William, sarà subito annunciato. Potrebbe chiamarsi William V oppure scegliere un altro dei suoi nomi di battesimo (Arthur, Philip, Louis), poi terrà il discorso in cui renderà omaggio al padre e ricorderà - questo è certo - anche la nonna.

Kate Middleton sarà la regina Catherine

Una volta che sarà regina consorte, anche Kate cambierà nome. La moglie di re William dovrà abbandonare "Kate" e chiederà di essere chiamata con il più regale Catherine.