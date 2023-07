Ragazzo uccide la fidanzata di 15 anni a colpi di pistola davanti al fratellino. «Lei voleva lasciarlo»

L'ha uccisa perché lei non voleva proseguire la loro relazione. Quello che sembra essere diventato in tutto il mondo un tragico cliché, assume una connotazione particolare in questo caso vista l'età dei protagonisti. Un ragazzo di 16 anni ha ucciso la fidanzata di 15 davanti agli occhi del fratello più piccolo dopo lei aveva tentato di mettere fine al rapporto.

I fatti sono successi nello stato statunitense del Colorado.

Uccide la fidanzata, cosa è successo

Jovanni Sirio-Cardona è andato sotto processo per direttissima in merito all'omicidio della quindicenne Lily Silva-Lopez. I pubblici ministeri ritengono che Sirio-Cardona abbia «mantenuto la promessa fatta alla ragazza» quando lei - 4 settimane prima - aveva tentato di porre fine alla loro relazione che durava da sei mesi. Il giovane è stato sorpreso dalle telecamere un mese dopo mentre correva lungo la ciclabile che lambiva la casa di Lily a Greeley, sobborgo di Denver, prima di entrare dalla finestra della camera da letto della ragazza. Lily ha avuto solo il tempo di urlare al fratello tredicenne, che stava guardando la TV in un'altra stanza, di scappare per salvarsi la vita. Pochi secondi dopo sono risuonati gli spari.

Uccide la fidanzata, una relazione burrascosa

La violenza era all'ordine del giorno nella relazione fra i due giovani. Jovanni Sirio-Cardona avrebbe messo la canna di una pistola nella bocca di Lily il mese scorso quando lei gli aveva comunicato la volontà di rompere: «Ho bisogno solo di sentirmi dire da te che mi ami», disse. Il ragazzo era stato avvistato vicino alla casa di Greeley solo due giorni prima dell'omicidio. Lily avrebbe festeggiato il sedicesimo compleanno solo cinque giorni dopo. «Le piaceva fare shopping, vestirsi, truccarsi e ballare. Amava mangiare. Le enchiladas erano il suo piatto preferito. Era amorevole e premurosa», hanno detto membri della famiglia. Il sedicenne è stato accusato di omicidio di primo grado, omicidio di secondo grado, furto con scasso, rapina aggravata e possesso minorile di una pistola. Un giudice ha fissato la sua cauzione in due milioni di dollari.