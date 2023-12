Ragazza viene chiamata per un colloquio di lavoro ma la cacciano dopo due minuti: «Non ha esperienza»

Una ragazza inglese è rimasta delusa da un colloquio di lavoro perché, dopo esser stata chiamata, è stata cacciata dopo due minuti. La sua storia ha finito per suscitare empatia tra migliaia di utenti in rete. Lei si chiama Alexa King ed è una giovane che vive a Londra.

Chi è e l'invio del curriculum

La giovane aveva inviato ai diversi datori di lavoro una lettera formale di presentazione insieme al suo CV. Dopo aver inviato tali informazioni, ha ricevuto una risposta dall'azienda: volevano parlarle della potenziale posizione lavorativa.

Lo choc della risposta

Dopo alcuni giorni, un reclutatore aziendale ha contattato Alexa e ha iniziato il colloquio. Dopo appena due minuti di conversazione, l'impiegato ha interrotto bruscamente la giovane. "Ti chiederò di smettere di parlare", ha avvertito. Lei ha chiesto spiegazioni. "Non hai l'esperienza necessaria per il lavoro'", ha risposto.

La spiegazione dell'azienda

La giovane si è indignata. Sentiva che l'azienda le aveva fatto perdere tempo. "Le ho inviato il mio curriculum e la mia lettera di presentazione. Se il reclutatore avesse prestato attenzione a questi documenti, avrebbe già notato in anticipo se avevo o meno l'esperienza richiesta", ha detto Alexa. Durante il colloquio, la reclutatrice ha detto ad Alexa che era qualificata per la posizione, sebbene non avesse esperienza nel settore. "Mi ha detto: 'Ti sento parlare e la verità è che potresti lavorare qui. Hai le competenze e le capacità necessarie, ma non hai esperienza lavorativa'", ha detto.