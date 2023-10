Raffreddore «lungo», studio rivela sintomi e cause degli impatti anche di un mese dopo infezioni respiratorie

Dopo il long Covid, il "raffreddore lungo". Uno studio pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine di Lancet hanno rilevato un «rischio simile» di sintomi a lungo termine come quelli del Covid anche per l'influenza.

Raffreddore lungo, i sintomi

Si tratta, secondo i ricercatori di infezioni respiratorie acute con sintomi a lungo termine. Alcuni dei sintomi più comuni includono tosse, mal di stomaco e diarrea più di quattro settimane dopo l'infezione iniziale. La gravità della malattia sembra essere un fattore chiave del rischio di sintomi a lungo termine.

Lo studio, condotto dalla Queen Mary University di Londra (QMUL), è stato pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine di Lancet.

I risultati suggeriscono che potrebbero esserci impatti a lungo termine sulla salute dopo infezioni respiratorie acute non Covid come raffreddore, influenza o polmonite, fino ad oggi non riconosciute. Tuttavia, i ricercatori non hanno ancora prove che suggeriscano che i sintomi abbiano la stessa gravità o durata del Covid.

La ricerca

Spiega il professor Adrian Martineau, tra gli specialisti che hanno condotto la ricerca: «I nostri risultati potrebbero concordare con l’esperienza di persone che hanno combattuto con sintomi prolungati dopo aver avuto un’infezione respiratoria nonostante fossero risultate negative al Covid-19. La ricerca in corso sugli effetti a lungo termine del Covid-19 e di altre infezioni respiratorie acute è importante perché può aiutarci ad arrivare alla radice del motivo per cui alcune persone manifestano sintomi più prolungati di altre. In definitiva, questo potrebbe aiutarci a identificare la forma di trattamento e assistenza più appropriata per le persone colpite».

I numeri

Gli esperti hanno esaminato i dati di 10.203 persone che hanno preso parte allo studio Covidence UK sul coronavirus nella popolazione. Al momento dell'analisi, 1.343 avevano avuto un’infezione da Covid e 472 avevano avuto un’infezione respiratoria risultata negativa al Covid.

I risultati hanno mostrato che il 22% delle persone con Covid-19 ha sofferto di sintomi prolungati dopo l’infezione, così come il 22% di coloro che avevano un’infezione che non era Covid. Esisteva un “rischio simile di sintomi prolungati” indipendentemente dal fatto che fosse causato da un’infezione Covid o non Covid, hanno sottolineato i ricercatori.

Le conseguenze

Il professor Martineau sottolinea che le persone con Covid presenti nello studio avevano maggiori probabilità di soffrire di problemi di gusto e olfatto o vertigini rispetto a quelle senza. Soffrivano anche palpitazioni, sudorazione e perdita di capelli.

Quelli del gruppo non-Covid avevano maggiori probabilità di avere tosse o voce rauca rispetto alle persone con Covid. Entrambi i gruppi hanno sofferto di dispnea e affaticamento. Lo studio ha rilevato che quanto più grave è la malattia, tanto maggiore è la possibilità di avere sintomi a lungo termine. Tuttavia, i ricercatori hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché alcune persone soffrono mentre altre no.