Mosca Wagner, cosa succede ora? Analisti: «Governo Putin indebolito, dopo apparente tregua con Wagner per Cremlino situazione instabile»

L'ammutinamento di Yevgeny Prigozhin sarà pure fallito, ma il Cremlino si trova ora ad affrontare una situazione «profondamente instabile». È quanto sostiene l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il fallimento della ribellione e la «soluzione a breve termine» - sotto forma di un'apparente tregua con il Gruppo Wagner - probabilmente «danneggeranno in modo sostanziale» il governo di Putin e lo sforzo bellico russo in Ucraina, scrivono gli analisti dell'Isw.

Cosa succede dopo la tregua

«La ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l'incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza».

Che fine farà il Gruppo Wagner

In base all'accoro negoziato dal bielorusso Alexander Lukashenko, il finanziere del Wagner Group Yevgeny Prigozhin si recherà in Bielorussia senza dover affrontare accuse penali in Russia. Una parte dei combattenti del Wagner Group firmerà contratti con il Ministero della Difesa russo (MoD) e nessun membro del personale Wagner sarà accusato per il suo coinvolgimento nella ribellione armata.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato che le autorità russe ritireranno il procedimento penale contro Prigozhin e che Prigozhin andrà in Bielorussia, ringraziando Lukashenko per il suo ruolo nella mediazione dell'accordo con «l'obiettivo più alto di evitare spargimenti di sangue».