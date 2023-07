Putin, incontro segreto con Prigozhin al Cremlino dopo la rivolta. L'intelligence francese: «Il capo dei Wagner è a Mosca»

Un incontro sospetto, quasi segreto, dai toni che ricordano il clima della Guerra Fredda. Il leader del Cremlino e quello della Wagner si sono incontrati. Yevgeny Prigozhin è stato convocato da Vladimir Putin al Cremlino il 1 luglio. Alle riunioni è stato accompagnato dai comandanti del gruppo di mercenari. A darne notizia, come riporta la Stampa, sono gli 007 francesi suggeriscono che «lo chef dello zar» sia nella capitale russa. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha confermato l'incontro, indicando però la data nel 29 giugno.

Dopo il colpo di stato e la marcia dei suoi uomini verso Mosca il 24 giugno, il capo di Wagner è diventato invisibile. Secondo le fonti estere, è stato prima a Minsk e poi a San Pietroburgo. Secondo fonti dell'intelligence occidentale, ora è a Mosca.

All'incontro hanno partecipato anche il direttore della Guardia russa, Viktor Zolotov, e il capo dei servizi segreti esteri, Sergei Naryshkin. Il 24 giugno, il servizio stampa di Alexander Lukashenko ha annunciato che, a nome di Putin, è riuscito a mettersi d'accordo con Prigozhin per fermare il movimento dei wagneriani in Russia.

Successivamente, l'addetto stampa del presidente russo, Dmitry Peskov, ha affermato che tutte le accuse contro il capo della Wagner sarebbero state ritirate e che sarebbe «andato in Bielorussia». Pochi giorni dopo (27 giugno, ndr.) Lukashenko ha confermato che Prigozhin era arrivato nel Paese.

