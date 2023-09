Aspetta quattro ore al Pronto Soccorso con forti dolori: turista trovato morto nella sua auto a Saint Tropez

Un turista tedesco è stato trovato morto nella sua auto giovedì scorso nel parcheggio di un centro commerciale a Gassin, vicino a Saint-Tropez. L'uomo, secondo quanto riportano i media francesi, poco prima era stato al pronto soccorso dell'ospedale locale con «forti dolori», ma dopo quattro ore di attesa è andato via. Non è chiaro se abbia lasciato l'ospedale di sua spontanea volontà o se siano stati i medici a chiedergli di andare via.

Saint-Tropez, turista morto dopo 4 ore di attesa al Pronto Soccorso

In questi giorni, infatti, il centro ospedaliero di Gassin accetta al pronto soccorso solo «emergenze vitali», a causa di una grave carenza di personale. È stata la moglie della vittima a scoprire in serata il corpo senza vita e ad allertare i servizi di emergenza.

Giunti sul posto, i paramedici hanno potuto solo constatare il decesso.

Una tragedia che arriva in un momento in cui molti ospedali francesi sono sotto pressione. Alcuni sono costretti a chiudere a intermittenza: è il caso dell'ospedale di Saint-Tropez che, all'inizio di settembre, ha vissuto la sua decima chiusura parziale dal 9 al 10 settembre, per mancanza di personale e di risorse.