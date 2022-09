Professoressa accusata di rapporti sessuali con alunno scappa a Dubai, Melissa ora insegna yoga

Una professoressa di educazione fisica accusata nel 2017 di aver avuto rapporti sessuali con un alunno, all'epoca aveva 22 anni, è riapparsa ora sui social dove si presenta come maestra di yoga. Sui suoi profili posta video direttamente da Dubai. L'insegnante Melissa Tweedie era scappata via, nonostante le accuse non siano mai state confermate.

Melissa Tweedie: la vicenda e il racconto dell'alunno

Poca la differenza d'eta ed entrambi maggiorenni. Il ragazzo in questione infatti, quando emerse "lo scandalo", di anni ne aveva 18 e aveva raccontato di essere stato a letto con la professoressa dopo il ballo scolastico di fine anno. L'ex insegnante alla Gleniffer High School di Paisley, nel Renfrewshire, dopo aver ballato con gli studenti, secondo alcuni "in modo inappropriato", si sarebbe poi appartata con il 18enne dopo qualche bicchiere di troppo. Il ragazzo, aveva rilasciato la sua testimonianza di fronte al consiglio disciplinare, dicendosi dispiaciuto. La giovane fu immediatamente radiata dall'albo degli insegnanti, nonostante si sia sempre dichiarata innocente. Adesso Melissa insegna yoga a Dubai e ha un nuovo profilo Instagram, rigorosamete privato per evitare commenti sul suo passato.

Melissa Tweedie, 28, was struck off after allegedly having sex with a pupil at a leavers night in 2017.https://t.co/DiUcjCkpUE — The Daily Record (@Daily_Record) September 1, 2022

Secondo la testimonianza del ragazzo, quel giorno gli studenti avevano prenotato delle stanze d'albergo, dove concludere la serata, il giovane avrebbe inoltre aggiunto: «invitato la professoressa, non so come sia arrivata a bussare alla mia porta», La professoressa si era invece difesa dicendo di essere stata nell'hotel solo per verificare che non assumessero droghe. Alla fine è stato stabilito che tra i due ci sarebbe stato solo un bacio, ma tanto è bastato per radiare la donna, non è stato riconosciuto nessun crimine in quanto l'alunno aveva compiuto 18 anni.

