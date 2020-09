Covid, professoressa collassa e muore davanti ai suoi studenti in diretta su Zoom

Una morte orribile davanti alla classe virtuale che assisteva alla sua lezione online. Paola de Simone, 46enne argentina di chiare origini italiane, professoressa universitaria e politologa, è deceduta a causa del Covid. Drammatici i suoi ultimi momenti di vita. L'insegnante era su Zoom quando è letteralmente crollata sotto lo sguardo dei suoi studenti. Paola De Simone, sposata con una figlia, era professoressa all'Universidad Argentina de la Empresa (EAU).

Coronavirus Lazio, bollettino: 159 casi di cui 119 a Roma. Nessuna vittima



Paola De Simone, una muerte producto de la precarización laboral https://t.co/9rsoXmv8mJ — Partido Obrero Tucumán (@POTucuman) September 7, 2020

Covid, scoperta la causa che scatena l'infiammazione nei bimbi: studio del Bambino Gesù È stato scoperto il meccanismo che scatena la Mis-C, la malattia infiammatoria sistemica causata nei bambini dal Sars-Cov-2, il virus del Covid-19. I ricercatori dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono riusciti a identificarne il profilo immunologico e il suo funzionamento grazie a uno studio svolto con il Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sulla rivista scientifica Cell.

Covid, l'ammissione su Twitter

Paola De Simone

Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano di Buenos Airel El Clarín,. Il collasso pochi minuti dopo aver confessato le proprie difficoltà ai suoi studenti. Vanamente questi ultimi hanno consigliato alla professoressa di interrompere la lezione. Uno degli studenti ha anche registrato la scena e l'ha condivisa sui social network. Su richiesta dei parenti, il materiale è stato ritirato.sapeva di aver contratto il. Pochi giorni fa lo aveva comunicato ufficialmente con un tweet: «È molto complicato. Sono qui con il virus da più di quattro settimane e i sintomi non se ne vanno». Commosso il ricordo dell'ateneo argentino: «Paola De Simone era un'insegnante appassionata e dedita, un'eccellente professionista e una grande persona. Aveva più di 15 anni di esperienza nel nostro ateneo. Accompagniamo la sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo le nostre condoglianze a nome di tutta la comunità accademica. Rispetto per la sua memoria».

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA