Preservativi gratis in Francia per i ragazzi dai 18 ai 25 anni dal 2023. Macron: «È una piccola rivoluzione»

Preservativi gratis Francia a partire dal primo gennaio 2023 per tutti i ragazzi dai 18 ai 25 anni. La decisione è stata annunciata dal presidente Emmanuel Macron: «In farmacia il preservativo sarà gratuito per i giovani della fascia 18-25 anni dal 1° gennaio. È una piccola rivoluzione nella prevenzione», ha detto il leader di Parigi, in occasione di un ciclo del cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr), consacrato alla salute dei giovani a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers. Il provvedimento riguarda la consegna di scatole da 6, 12 o 24 preservativi nelle farmacie, ha poi spiegato il ministero della Salute.

Les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans en pharmacie à partir du 1er janvier, annonce Emmanuel Macron https://t.co/N2rjwdCxdr — Le Monde (@lemondefr) December 8, 2022

Il tema dei contraccettivi in Francia

I preservativi sono già rimborsati in Francia dalla Previdenza Sociale su prescrizione medica o ostetrica dal 10 dicembre 2018. Questo si tratta quindi di uno strumento in più per combattere l'Aids e le infezioni sessualmente trasmissibili. Due marchi di preservativi maschili, "Eden" e "Sortez couverts!", sono attualmente coperti fino al 60% da un'assicurazione sanitaria, il restante 40% è coperto da un'assicurazione sanitaria complementare per chi ne è in possesso. Più in generale, Macron ha ritenuto che «sulla salute sessuale dei giovani abbiamo un vero e proprio problema». Ha citato in particolare la vaccinazione degli adolescenti, sia maschi che femmine, contro le infezioni da papillomavirus, legate alla comparsa di diversi tipi di cancro. «È un enorme lavoro di informazione. Dobbiamo riportarlo a scuola, dobbiamo fare questo investimento».

Il disegno di legge di bilancio della Previdenza Sociale adottato la scorsa settimana prevede anche la contraccezione d'emergenza gratuita per tutte le donne, senza prescrizione medica. La decisione presa oggi sul preservativo va a completare anche quella attuata lo scorso gennaio e che ha introdotto gratuitamente vari strumenti di contraccezione femminile per le donne sotto i 25 anni. Da quasi un anno tutta una serie di mezzi contraccettivi è accessibile alle persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni senza pagamento anticipato in farmacia.