La portaerei USS Bataan lascia il Mediterraneo, cosa c'è dietro: il nuovo piano della Nato

La portaerei statunitense USS Bataan (LHD-5) lascia il Mediterraneo. Non c'è più nessuna nave americana nel Mar Rosso. Dopo la partenza della USS Gerald Ford, l'unica nella zona era la nave d'assalto anfibio di classe Wasp, e dal suo aereo AV-8B+ dell'USMC.

La partenza della portaerei Ford

La portaerei USS Gerald Ford aveva lasciato il Mar Mediterraneo a inizio 2024. Era stata inviata subito dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas. A metà ottobre il segretario alla Difesa Lloyd Austin aveva disposto l’invio della portaerei e di altre cinque navi da guerra di superficie per dissuadere Hezbollah in Libano e Iran ad all’allargare il conflitto a livello regionale, sottolineando: «Il dislocamento fa parte del nostro sforzo per scoraggiare azioni ostili contro Israele o qualsiasi iniziativa volta ad ampliare questa guerra in seguito all’attacco di Hamas contro Israele». A dicembre, Austin ha esteso il dispiegamento della compagnia aerea per la terza volta, con l’obiettivo di mantenere il ruolo di deterrenza in considerazione del fatto che le tensioni nella regione rimanevano elevate.

La rotta della Bataan

Il Bataan Amphibious-Ready Group, composto dalla USS Bataan (LHD-5), dalla USS Carter Hall (LSD-50) e dalla USS Mesa Verde (LPD-19), insieme a circa 2.000 Marines della 26esima Marine Expeditionary Unit, ha attraversato lo Stretto di Gibilterra, tornando verso il porto di origine a Norfolk, in Virginia. La Bataan ARG è stata schierata per quasi 8 mesi dopo essere stata prolungata più volte nel Mediterraneo orientale a causa della guerra in Israele e della possibilità di un'evacuazione di non combattenti.

The Bataan Amphibious-Ready Group consisting of the USS Bataan (LHD-5), USS Carter Hall (LSD-50), and USS Mesa Verde (LPD-19) alongside roughly 2,000 Marines with the 26th Marine Expeditionary Unit have reportedly Exited the Mediterranean Sea via the Strait of Gibraltar today… pic.twitter.com/VqLwMYjibJ — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2024

Cosa c'è dietro

Un trasferimento d'autorità. Sarà la Nato a prendere il comando delle operazioni nel Mar Rosso. Sono previste attività congiunte di vigilanza e deterrenza e difesa (DDA) da parte delle risorse della USS Bataan ARG, insieme ad elementi del NATO Maritime Command Standing NATO Maritime Group 2 (SNGM 2), e del Marina turca. Le singole unità partecipanti sono costituite da USS Bataan (LHD 5), USS Carter Hall (LSD 50), USS Mesa Verde (LPD 19), USS Arleigh Burke (DDG 51) e RFA Argus (A153). Questo trasferimento di autorità costituisce una dimostrazione tangibile e trasparente delle capacità avanzate nel settore marittimo e dell’impegno difensivo dell’Alleanza NATO nell’area di responsabilità del Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR).

Il trasferimento di unità alleate sotto il controllo della NATO è diventata una funzione regolare per STRIKFORNATO, un fatto che testimonia il ruolo dell'organizzazione all'interno della famiglia di piani DDA. È importante chiarire che queste attività di vigilanza sono distinte da Steadfast Defender 2024, l’esercitazione più significativa della NATO da decenni. STRIKFORNATO, con sede a Oeiras, in Portogallo, è il principale quartier generale europeo per la proiezione della potenza marittima, rapidamente dispiegabile e flessibile, in grado di pianificare ed eseguire operazioni marittime congiunte a tutto spettro.