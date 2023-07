Serpenti, catturato un pitone di 6 metri in Florida. «Uno dei più grandi mai visti nella storia, una cosa spaventosa»

Un 22enne ha catturato il pitone birmano documentato più a lungo mai catturato in Florida. La creatura strisciante e raccapricciante è stata catturata da Jake Waleri nella riserva nazionale di Big Cypress lunedì notte. Waleri e l'amico Steven Gauta hanno portato il serpente al Conservancy of Southwest Florida per essere misurato ed esaminato ufficialmente - e il team di pitoni di Conversancy ha concluso che era davvero alto 19 piedi (6 metri circa) e pesava 125 libbre (56 kg circa).

19-foot pregnant python, longest ever caught in Florida, was about to lay 60 eggs https://t.co/eDexe4svxb pic.twitter.com/0I8YDMlgYn — New York Post (@nypost) July 13, 2023

Prima di questa cattura, il pitone bumese più grande catturato in Florida si trovava nell'ottobre 2020 a circa 35 miglia a ovest di Miami e misurava 18 piedi e 9 pollici. «È fantastico poter avere un impatto sull'ambiente del sud della Florida», ha detto Waleri alla Conservancy, che lavora per controllare la minaccia dei pitoni nella zona. «Amiamo questo ecosistema e cerchiamo di preservarlo il più possibile».

Waleri ha ammesso che catturare un serpente di queste dimensioni è stato «folle e spaventoso», ma era anche un sogno. «Sapevo che ne eravamo capaci, ma non sapevo che cosa sarebbe successo», ha detto a Usa Today Waleri, che caccia serpenti dal 2020. «È l'unico serpente che mi ha spaventato così tanto che non sapevo cosa fare».