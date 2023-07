Vertice a Vilnius, cos'è la Nato (temuta tanto dalla Russia). Alleanza atlantica: perché Ucraina e Svezia vogliono farne parte

Vilnius è la città più discussa, twittata e citata del momento. Nelle ultime ore, alcuni dei leader più importanti del mondo erano impegnati nel vertice Nato. Gli alleati hanno deciso di «freezare», per il momento, il percorso di riforme necessaio per l'Ucraina affinché possa entarre nell'Alleanza: quando finirà la guerra, verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico.

«Non c'è una timeline per il processo d'ingresso nella Nato, si basa sul raggiungimento delle condizioni, è sempre stato così». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del primo giorno del vertice di Vilnius. «È il messaggio più forte che abbiamo mai mandato all'Ucraina e nel comunicato sosteniamo che l'Ucraina è andata oltre la necessità di avere il Map», ha notato commentando il tweet di Zelensky. «Le condizioni sono precisate nell'articolo 10 del Patto Atlantico e sono gli alleati a dover giudicare se sono rispettate o no»

Ma cos'è la Nato, qual è il suo ruolo e perché diversi Paesi vogliono fare parte dell'Allenza atlantica?



La NATO - l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico - è stata costituita nel 1949 da 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Francia. Attualmente conta 31 membri in Europa e Nord America. La regola principale è semplice e diretta: «Ci si aiuta a vicenda se un Paese è attaccato»

L'obiettivo originale dell'organizzazione era quello di bloccare l'espansione sovietica in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, molti paesi dell'Europa orientale aderirono.

Per molti anni la Russia si è opposta fermamente alla richiesta di adesione dell'Ucraina, temendo che avrebbe portato le forze NATO troppo vicine al proprio territorio. Tuttavia, la Finlandia - che ha una frontiera terrestre di 1.340 km (832 miglia) con la Russia - è diventata membro nell'aprile 2023.

La NATO ha detto nel 2008 che l'Ucraina potrebbe aderire in una data futura, ma ha rifiutato la sua richiesta di adesione "fast track" nel settembre 2022.

The security reality here on NATO's eastern flank depends on Ukraine. When we applied to join @NATO, we were frank: 🇺🇦 is de facto already in the Alliance. Our weapons are the weapons of the Alliance. Our values are what the Alliance believes in. Our defense is the very element… pic.twitter.com/V9I5wYh2j7

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2023