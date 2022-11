Stati Uniti, Pelosi lascia la guida dei democratici alla Camera. Biden: «Ha difeso la democrazia»

La Speaker della Camera uscente Nancy Pelosi ha annunciato che non intende candidarsi a una carica di leadership dei democratici per offrire alla prossima generazione l'opportunità di farlo. Continuerà, ha aggiunto, a dare la deputata. «Non perseguirò la rielezione alla leadership democratica al prossimo Congresso. È venuto il momento che una nuova generazione guidi il caucus democratico che rispetto tanto profondamente», ha dichiarato. «Ora dobbiamo muoverci coraggiosamente nel futuro», ha aggiunto, assicurando la sua intenzione di continuare a «parlare per la gente di San Francisco».

Nel suo lungo e appassionato discorso alla Camera Pelosi ha anche ricordato il marito Paul, vittima di un brutale attacco, augurandogli con le lacrime agli occhi una pronta guarigione. «Sono qui come Speaker, moglie, madre, nonna, cattolica e come rappresentante della più grande democrazia del mondo», ha sottolineato. «La democrazia americana è maestosa ma è anche fragile», ha detto ricordando l'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e suscitando una standing ovation. La democratica ha poi scherzato sul fatto che mai avrebbe pensato di passare «da casalinga a presidente della Camera», giocando sulle parole «homemaker e House Speaker».

Biden: «Ha difeso la democrazia negli Usa»

Joe Biden ha chiamato Nancy Pelosi per congratularsi con lei per la sua «leadership storica». Lo riferisce la Casa Bianca. In una nota il presidente americano ha sottolineato che la democratica è stata «la Speaker più significativa della storia». «Si potrà anche dimettere dal suo ruolo di leader dei democratici ma Nancy Pelosi non rinuncerà mai a proteggere la nostra sacra democrazia», ha sottolineato.