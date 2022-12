Paura sul volo per le Hawaii, maxi-turbolenza improvvisa vicino Honolulu: almeno 11 passeggeri gravemente feriti

Paura sul volo da Phoenix alle Hawaii. Un aereo della Hawaiian Airlines è stato colpito da un forte turbolenza domenica mattina a circa 30 aminuti da Honolulu. Almeno 36 persone sono rimaste ferite, 11 delle quali sono gravi. I servizi medici di emergenza della capitale hawaiana hanno dichiarato di aver ricevuto una chiamata poco dopo le 11:00 e che i soccorritori hanno curato 36 persone. Di questi, 11 sono stati portati in più pronto soccorso in gravi condizioni e altri nove sono stati trasportati in condizioni stabili. Venti persone sono state trasportate per ulteriori cure mediche, la più giovane delle quali aveva 14 mesi. L'agenzia ha detto che le ferite includevano un grave trauma cranico, lacerazioni, lividi e perdita di coscienza.

Maxi-turbolenza in volo, 35 feriti tra i passeggeri: il pilota inverte la rotta e atterra alle Hawaii

Paura sul volo per le Hawaii, la forte turbolenza

Un video dell'incidente è stato caricato da un passeggero su Twitter, dalle immagini si vedono i danni al soffitto dell'aereo dopo la turbolenza. La gente è volata fuori dai posti e uno ha persino colpito il soffitto, secondo quanto riporta Hawaii News Now. La passeggera Kaylee Reyes ha detto alla rete che sua madre non si era allacciata la cintura di sicurezza,così la turbolenza arrivata dal «nulla» l'ha fatta schizzare dal suo posto mandandola a sbattere contro il soffitto. Anche un altro utente di Twitter che era sul volo, ma che non è rimasto gravemente ferito, ha visto delle persone colpire il soffitto. Hanno Alcune persone hanno riportato di aver visto dei passeggeri perdere molto sangue dopo aver sbattuto alle pareti a causa della turbolenza. «Spero che si riprendano tutti presto è stato un evento molto traumatico», hanno scritto. «L'esperienza di volo più spaventosa: una turbolenza molto forte si è verificata durante il volo e alcune persone con ferite alla testa hanno colpito il soffitto» ha twittato un altro utente che era in volo.

Turbolenza improvvisa, 14 feriti sul volo Londra-Tampa Bay

Si poteva evitare?

Un portavoce della Hawaiian Airlines ha detto che il volo trasportava 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. «La compagnia aerea sta supportando tutti i passeggeri e i dipendenti interessati e fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili», ha affermato la portavoce.

Thomas Vaughan, un meteorologo del National Weather Service di Honolulu, ha detto che c'era stato un avviso meteorologico per temporali che includevano Oahu e aree incluse nella traiettoria di volo al momento dell'incidente.