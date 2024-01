Passaporto rovinato di un centimetro, 19enne bloccato all'aeroporto e la vacanza della famiglia viene annullata

La prima vacanza all'estero di un adolescente è stata rovinata dopo che un problema con il suo passaporto gli ha impedito di imbarcarsi sul volo con i suoi genitori. Jake Barton, 19 anni, era pronto a partire per la Spagna con Ryanair dall'aeroporto di East Midlands il 28 dicembre per celebrare il Capodanno in Europa.

Tuttavia, è stato respinto al gate.

La storia

I suoi genitori affermano che non poteva viaggiare a causa di uno strappo di 1 cm nel suo passaporto, che il Jake, come riferisce The Sun avrebbe danneggiato durante una serata fuori. «Avevamo fatto tutti i controlli ma proprio alla fine Ryanair ci ha respinto. È stato assolutamente straziante. Una cosa sarebbe stata se fosse stato allontanato fin da subito, ma essere respinti davanti al cancello è un'esperienza semplicemente orribile», ha detto Rachael Burton, la madre del giovane.

La replica

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato a The Independent: «A questo passeggero è stato correttamente rifiutato il viaggio su questo volo da East Midlands ad Alicante (28 dicembre) dall'agente al gate dell'aeroporto di East Midlands poiché il suo passaporto era danneggiato e quindi non valido per il viaggio».

Le regole

Secondo HM Passport Office, un passaporto è da considerarsi danneggiato e quindi non valido quando sono presenti: staccatura o sollevamento del laminato dalla pagina dei dati personali; dettagli illeggibili; pagine mancanti o staccate; tagli alla pagina anteriore, posteriore o dei dettagli personali; danni o scolorimento a qualsiasi parte del passaporto; chip non valido.