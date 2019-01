Papa Francesco, paura a Panama: un uomo corre verso la sua auto con una bandiera venezuelana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura due giorni fa pere gli uomini della Germanderia vaticana, che curano la sua sicurezza nelle visite di Stato e anche, in questo caso, la sua visita a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù. Mentre Papa Francesco si trovava in auto, mercoledì,alla carovana, brandendo unaL’autista, prontamente, ha effettuato una manovra pericolosa quanto efficace, evitando che l’uomo si avvicinasse alla vettura in cui si trovava il Pontefice: la Gendarmeria ha subito fermato il presunto malintenzionato (non è ancora chiaro cosa volesse fare) e messo in sicurezza Bergoglio.Proprio in questi giorni il Papa si era espresso sulla situazione in Venezuela, dove mercoledì il leader dell’opposizione Juan Guaido si è proclamato presidente ad interim del Paese: Francesco ha affermato di seguire da vicino quanto sta accadendo, pregando per le vittime (oltre venti morti) e per tutti i venezuelani.