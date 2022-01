Austria, approvato l'obbligo vaccinale: è il primo Paese in Europa

L'obbligo vaccinale in Austria diventa realtà. Il parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid-19 ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta dopo ore di battito in aula. La misura entrerà in vigore il 4 febbraio.

L' Austria introdurrà una lotteria nazionale con premi da 500 euro per incoraggiare chi non si è ancora vaccinato contro il Covid a immunizzarsi: lo ha reso noto il governo, secondo quanto riporta il Guardian. Il governo stanzierà inoltre 400 milioni di euro per i Comuni 'virtuosì con la più alta percentuale di immunizzati. Circa il 72% della popolazione del Paese è pienamente vaccinato, proprio in queste ore il Parlamento si prepara a passare una legge che rende il vaccino anti coronavirus obbligatorio. «Cosa si vince con la lotteria dei vaccini? Voucher!», ha detto il cancelliere Karl Nehammer durante una conferenza stampa. Il cancelliere ha sottolineato che l'obiettivo è premiare chi si vaccina: tutti i cittadini, indipendentemente se vaccinati o meno, riceveranno un biglietto per ogni dose ricevuta, per un massimo di tre biglietti per coloro che hanno anche ricevuto la dose booster. Le probabilità di vincere un voucher saranno una su 10. Il cancelliere non ha specificato cosa si potrà acquistare con i voucher. In Austria i contagi giornalieri hanno raggiunto ieri un nuovo record a causa della continua diffusione della variante Omicron, ma il governo vuole evitare a tutti i costi un quinto lockdown nazionale dopo quello appena concluso il mese scorso.