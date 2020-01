Michelle Obama compie 56 anni, gli auguri romantici di Barack sui social

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In ogni scena, sei la mia star. Tanti auguri piccola!». Ma non sono tenerissimi? Barack Obama condivide sui social la foto del giorno, quella insieme a sua moglie Michelle che oggi, 17 gennaio 2020, compie 56 anni. Condivisioni senza fine che il pubblico, e non solo, ha fatto dopo la foto pubblicata dall'ex presidente degli Stati Uniti.compie 56 anni e oggi è lei la "star" della famiglia che, dopo la fine del mandato di Barack Obama, è sempre rimasta sulla scena pubblica americana. E non solo. Anche in Italia infatti, qualche giorno fa, si è parlato proprio dell'ex first lady. L'occasione è stata il. Amadeus aveva infatti ammesso che Michelle era in lizza come ospite sul palco dell'Ariston: «Rula Jebreal (la giornalista al centro di numerose polemiche ndr) sarebbe stata anche il contatto giusto per portare Michelle Obama al festival ma con il budget non ce l'avremmo fatta».