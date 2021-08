No-vax attacca: «Vaccino sperimentale, c'è alluminio». Poi prende il Covid e muore a 56 anni

Era un No-vax convinto: ma è morto di Covid-19, dopo aver deriso - per mesi - sui social le persone che avevano ricevuto il vaccino che lui definiva «sperimentale, perché è una cospirazione delle big pharma», aveva scritto attraverso centinaia di messaggi di Facebook. David Parker, 56 anni, è morto lunedì al Darlington Memorial Hospital nella contea di Durham (Gran Bretagna) nonostante non avesse condizioni di salute pregresse. Ora la famiglia di Parker, che ha trascorso un decennio a lavorare come manager del Club Louis nel North Yorkshire, sta esortando tutti a «fare il vaccino».

No-vax morto, i suoi post

Il suo amico Steve Wignall, 59 anni, ha detto al The Sun: «La sua famiglia è devastata, erano molto uniti e si amavano teneramente. Ma nonostante la loro terribile perdita, vorrebbero che si sapesse che stanno incoraggiando tutti a farsi vaccinare perché non vogliono che gli altri soffrano come loro».

In un post su Facebook, il signor Parker ha condiviso l'immagine di una protesta anti-lockdown a Londra, scrivendo "brillante" con un'emoji che batte le mani. Altri post includevano un meme che derideva le persone che pubblicavano foto della loro tessera vaccinale e l'immagine di un uomo che indossa un cappello di carta argentata con sopra scritto: «Quando ti rendi conto che il tuo cappello di stagnola ha meno alluminio di un vaccino».

Dopo la morte diParker, i suoi parenti hanno commentato sui social: «Così triste vedere questo. RIP zio David, avresti potuto salvarti!» Wignall, che lavora come direttore del Club Louis, si era ammalato di Covid lo stesso giorno del suo collega. Ma era completamente vaccinato mentre Parker non aveva ricevuto neanche una dose del vaccino.

Wignall ha aggiunto: «Non ci credeva e non lo voleva, era per sfiducia nei confronti dell'élite, francamente, e non potevamo fargli cambiare idea». In una dichiarazione pubblicata sui social media, Club Louis ha dichiarato: «È con enorme rammarico che dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro manager, David Parker. Era in cura per gli effetti del Covid ma ha perso la sua lotta».

Anti-vaxxer club boss dies of Covid after mocking people for getting 'experimental' vaccine https://t.co/wUDYdoynAA — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 6, 2021

I clienti e dipendenti del locale hanno reso omaggio al manager: «Voglio solo dire grazie per aver regalato a me e ai miei compagni il miglior tempo. Riposa in pace David. Questa è una notizia così triste». Un altro ha scritto: «Ho lavorato con Dave quando lavoravo al bar Louis ed era di gran lunga il miglior manager con cui lavorare».