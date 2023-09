Nave da crociera bloccata in Groenlandia tra gli iceberg, a bordo 206 passeggeri. «Soccorsi impossibili fino a venerdì»

La nave da crociera Ocean Explorer, con 206 passeggeri ed equipaggio a bordo, si è arenata lunedì nel nord-ovest della Groenlandia ed è rimasta bloccata anche dopo l'alta marea.

L'allarme

«Le nostre unità di soccorso sono lontane e il tempo può essere molto sfavorevole», ha dichiarato in una nota. La nave della marina danese più vicina era a circa 2.200 km di distanza, ha detto, aggiungendo che si stava dirigendo verso il sito e potrebbe arrivare in soccorso venerdì. L'Ocean Explorer, lungo 104 metri e largo 18 metri, si è incagliata lunedì ad Alpefjord, nel Parco nazionale della Groenlandia nordorientale, più grande e più settentrionale del mondo, noto per i suoi iceberg. Le autorità dell'imbarcazione sono in contatto con un'altra nave da crociera nella zona a cui hanno chiesto di rimanere nelle vicinanze per fornire eventuale assistenza.