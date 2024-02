Navalny morto, l'amico e investigatore Christo Grozev: «Lo hanno avvelenato, avevano già cercato di ucciderlo»

Navalny? «Sfortunatamente, (l'ipotesi) più probabile è che sia stato avvelenato una seconda volta»: lo ha detto alla Cnn, riferendosi ad Alexei Navalny, il reporter bulgaro Christo Grozev, capo giornalista investigativo di Bellingcat e amico del dissidente russo morto ieri nella colonia penale della regione artica russa dove era detenuto.

Navalny morto in prigione: era il più grande nemico di Putin. Biden accusa il capo del Cremlino

«Non abbaiamo ancora le prove - ha spiegato Grozev, che investigò l'avvelenamento di Navalny quattro anni fa -, abbiamo prove circostanziali in quella direzione, una delle quali è: se fosse vero che, come ha dichiarato il governo (russo), è collassato a terra a causa di un coagulo (sanguigno) durante la sua passeggiata nel cortile del carcere, dov'è la prova? Dov'è la prova visiva? Tutte le carceri in Russia sono munite di telecamere di sorveglianza e finora non abbiamo visto niente».

“The burden of proof…is now on the Kremlin’s hands.”



Russia’s prison service says Putin opposition leader Alexey Navalny collapsed after a walk. Christo Grozev, Navalny’s friend and an investigative journalist on Putin’s “wanted” list — wants them to prove it. pic.twitter.com/XNu9NA20dQ

