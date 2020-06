Auto contro pedoni a Monaco di Baviera, ci sono feriti. Per gli inquirenti è «attacco mirato»

Per le autorità non c'è alcun pericolo imminente e nessuno in Germania usa la parola terrorismo, ma grande allarme oggi a Monaco di Baviera dove un'auto ha investito un gruppo di persone provocando alcuni feriti. Gli occupanti della vettura sono scesi e hanno picchiato con violenza il gruppo, per poi fuggire di nuovo in auto. Secondo quanto riferisce il quotidiano bavarese Merkur si tratterebbe di un attacco mirato. Non ci sono notizie di vittime. La polizia, che ha informato della vicenda su Twitter, è alla ricerca dell'auto in fuga.

Car plows into pedestrians in Munich, police hunt underway https://t.co/p3SiPESbI0 pic.twitter.com/aVNxpOehte — Juank (@JCSura) June 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:12

