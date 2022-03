Missile ipersonico Kinzhal, cos'è: la super arma di Putin invisibile ai radar (e che può portare testate nucleari)

Ad annunciarne l'utilizzo è stata proprio Mosca: la Russia ha lanciato un missile ipersonico Kinzhal in Ucraina per distruggere un deposito di armi sotterraneo delle truppe locali a Deliatyn, nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk. Ma di cosa si tratta? Il Kinzhal, definita più volte come la «super arma di Putin», così come il 3M22 Zircon fly ha la particolare caratteristica di non poter essere rilevato dai radar a causa della sua velocità, che lo rende immune ai sistemi di difesa anti-missile. Può essere utilizzato per distruggere sia navi che bersagli terresti e può essere anche armato con testate nucleari o ad alto potenziale esplosivo. Già a metà febbraio il ministero della Difesa russo aveva pubblicato dei filmati di un'esercitazione in Bielorussia nella quale veniva colpito un bersaglio terrestre. Diversi Mig-31 con missili Kinzhal erano stati inviati a inizio febbraio a Soltsy, alla base aerea navale di Chernyakhovsk.

Cos'è il missile ipersonico Kinzhal: le caratteristiche

Il missile ipersonico Kinzhal è un’arma particolarmente manovrabile che può colpire i bersagli con una velocità di Mach 10 e con un raggio d’azione di 2000 km (ma con una variante può arrivare anche a 3000 chilometri). Sono considerati impossibili da intercettare e possono trasportare una testata a frammentazione da 1.100 libbre o una testata nucleare da 500 kilotoni.