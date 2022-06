Viktoria Apanasenko, la candidata a Miss Universo che combatte contro i russi

Anche miss Ucraina combatte contro la Russia. Si chiama Viktoria Apanasenko e ha il sogno di miss Universo. Per la guerra in corso sta fornendo il proprio contributo in attività di volontariato per la popolazione più fragile e a sostegno delle forze armate.

Viktoria Apanasenko, chi è

Viktoria Apanasenko, stupenda modella di Chernihiv, che Kiev invierà al concorso di miss Universo 2022 ha 28 anni e sta combattendo attivamente per la vittoria dell'Ucraina sul fronte dell'informazione. È una volontaria. Viktoria aiuta il ristorante Naїve della capitale a cucinare per i battaglioni delle Forze armate e per gli anziani. Lei e una sua amica sono impegnate nel portare cibo, medicine e prodotti per l'igiene a bambini, anziani e sfollati interni.

Chernihiv civic volunteer to represent Ukraine at Miss Universe 2022 pageant



Social worker by education, Viktoria Apanasenko helps the Kyiv-based Naїve restaurant to prepare food for the army battalions and the elderly.https://t.co/m1Rddia0cJ pic.twitter.com/vuGlns39so — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 17, 2022

Il concorso

Apanasenko è comunque la seconda uscita dal concorso nazionale del 2021, ma visto che la prima non è disponibile, e un altro concorso sotto le bombe non si può organizzare, sarà lei a rappresentare l'Ucraina a Miss Universo.