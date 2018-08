di Flaminia Bussotti

La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp (Ppe a Strasburgo) la maggioranza assoluta, si è alleato con la Fpö di estrema destra. Alleanza che gli è valsa molte critiche. L’intervista con il Messaggero si è svolta al Ballhaus, la storica cancelleria che ospitò anche il principe Metternich. Come stanza di lavoro ha preferito però quella di un altro storico predecessore: Bruno Kreisky. Kurz incarna la quintessenza dello spirito viennese: modi squisiti, fare cerimonioso, eloquio garbatamente elusivo. Sembra la reincarnazione del tenente von Trotta nel magistrale affresco sulla monarchia asburgica “La marcia di Radetzky” di Joseph Roth. È stato fra i primi a criticare la Merkel sulla migrazione e il suo disegno è cambiare l’Austria. Molti scommettono che sarà a lungo il dominus della scena politica nazionale. Altri non escludono un brusco capitombolo se il partito, stanco del suo protagonismo, gli volterà le spalle.Dopo la Diciotti, lei ha proposto la chiusura di tutti i porti Ue. La chiusura dei confini è la soluzione? Rimandare i migranti in Libia? Lasciarli affogare sarebbe oltretutto una violazione del diritto marino.«Sarebbe non solo una violazione del diritto del mare ma anche una inconcepibile vergogna e una catastrofe morale. Per noi l’importante è che finiscano le morti nel Mediterraneo. La politica dell’accoglienza illimitata in Europa non ha diminuito i morti ma li ha fatti aumentare perché sempre più gente si è messa in moto, i trafficanti hanno aumentato i guadagni e i morti nel Mediterraneo sono aumentati. Con la svolta nella politica migratoria nell’Ue per fortuna ora muoiono meno persone. L’Austria è fra i Paesi che ha accolto più profughi. Ci battiamo per una soluzione europea che per me vuol dire difesa dei confini esterni, più aiuti sul posto, accoglienza legale attraverso i resettlement di coloro che noi vogliamo accogliere. Ma chi arriva illegalmente, dopo essere stato salvato, deve essere rimandato nel Paese di transito o di provenienza per poter mettere fine al mercato dei trafficanti».