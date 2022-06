Spagna, Mario Decandia (35 anni) morto investito dalla polizia. Testimoni: «La volante correva a tutta velocità»

Mario Decandia, cittadino italiano di 35 anni, è morto a Palma de Mallorca investito da un'auto della polizia locale, che era impegnata in un servizio di emergenza. Il giovane era nato a Tempio Pausania, in Sardegna, ed era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari.

APPROFONDIMENTI ITALIA Spagna, Mario Decandia muore a 35 anni travolto dalla polizia IL SINISTRO Carambola con l'auto sulla Statale 155, operaio gravissimo CRONACA Anagni, incidente sulla Casilina: tre feriti e traffico bloccato L'INCIDENTE Ucciso in bicicletta, caccia al pirata della strada. L'uomo...

Marina di Massa, caccia al pirata che ha investito e ucciso un giovane in bicicletta in zona mare

Mario Decandia morto, l'incidente

Per i testimoni gli agenti della polizia correva ad alta velocità e senza luci blu accese. Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l'amico della vittima Stefano Munari, che a Palma de Mallorca ha fondato la radio Italiana, alcuni testimoni riferiscono che «la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un'emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese». Invitando a vedere «le registrazioni delle telecamere pubbliche» per fugare i dubbi sulla dinamica dell'incidente, Munari riferisce che la polizia ha perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede, investito i tre giovani che avevano finito il turno al ristorante oltre a panchine e lampioni.

Morì precipitando dal cavalcavia sbullonato, ma non è colpa di nessuno: assolto il direttore del Consorzio industriale di Frosinone

Il cordoglio degli amici

Il primo a scrivere un messaggio per il lutto di Mario è l'amico Francesco Murrighile: «Non ci sono parole per descrivere tutto ciò...🙏😔😔❤Ciao mariè 🙏», si legge sulla sua bacheca Facebook. Mario, come si può vedere la suo profilo social, aveva girato il mondo ed era appassionato non solo della ristorazione ma anche di surf. Tra le immagini che lo ritraggono, anche una sotto la Statua della Libertà a New York e un'altra in Perù.