Ucraina, cade Marinka: perché è una città chiave e come sta cambiando la strategia russa (meno droni, più artiglieria)

La Russia ha annunciato il completo controllo delle proprie forze sulla città di Marinka, situata nell'Ucraina orientale. Il presidente Vladimir Putin ha sottolineato il risultato come un "grande successo", prevedendo una diminuzione degli attacchi aerei sulla città di Donetsk, anch'essa sotto il controllo russo. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha comunicato a Putin in un incontro trasmesso dalla televisione di Stato: «Le nostre unità d'assalto hanno oggi raggiunto il pieno controllo dell'insediamento di Marinka».

Perché Marinka è importante

Marinka è una città fantasma, già distrutta dai russi nella scorsa estate ed oggi praticamente un cumulo di macerie, L'intelligence britannica su X spiega quale è la strategia di Mosca. «Uno degli obiettivi operativi della Russia nell'area è probabilmente quello di assicurarsi il controllo delle autostrade 00510 e N15 per avanzare poi più a ovest verso la città di Kurakhove».

Marinka ridotta a un cumulo di macerie

Cosa accade sul territorio

Nella mutevole guerra tra Ucraina e Russia, Avdiivka e Marinka sono diventate importanti aree di combattimento strategico. Queste zone sono diventate il centro delle maggior parte degli scontri militari, rappresentando oltre il 90% delle attività belliche e sottolineando l'importanza strategica nel contesto più ampio della guerra. Questa concentrazione rivela schemi strategici più ampi in gioco. In particolare, le forze russe hanno modificato le loro tattiche, evidenziate dalla riduzione degli attacchi aerei e dal calo dell'uso di droni kamikaze. Invece, c'è un marcato aumento della presenza di artiglieria, fanteria e veicoli corazzati. L'obiettivo delle forze russe è minare l'efficacia operativa dell'esercito ucraino.

Impegnati almeno 40.000 soldati russi

Spostando la nostra attenzione sul fronte di Avdiivka, vediamo una significativa concentrazione di forze russe, che supera presumibilmente i 40.000 soldati. Questo massiccio dispiegamento, unito a elevati tassi di perdite, sottolinea la natura accanita del conflitto in questa area. Il dispiegamento di personale mobilitato da parte della Russia ad Avdiivka è particolarmente degno di nota. Man mano che l'anno volge al termine, gli sviluppi strategici ad Avdiivka suggeriscono una possibile escalation delle ostilità da parte delle forze russe. I rapporti indicano piani per un'importante offensiva intorno alla vigilia di Capodanno.

Il messaggio di incoraggiamento di Zelensky

«Vigilia di Natale ucraina in tempo di guerra. I nostri guerrieri hanno abbattuto non solo circa 30 droni Shahed e diversi missili, ma anche altri due aerei russi. I terroristi russi hanno perso cinque aerei in una settimana. Questo Natale crea l'atmosfera giusta per l'intero anno a venire: l'atmosfera delle nostre capacità. Capacità di negoziazione con i partner. Capacità di rafforzare il nostro scudo aereo. Capacità di difendere la nostra patria dai terroristi russi. Più forte sarà la nostra difesa aerea, meno demoni russi saranno nei nostri cieli e sulla nostra terra». Così scrive su X il presidente ucraino Volodimir Zelensky. «Ringrazio tutti i nostri guerrieri per la loro precisione e forza! Apprezzo tutti coloro che garantiscono la difesa del nostro Paese sia a Natale che neglie altri giorni, che resistono agli attacchi nemici e mostrano fermezza ovunque si trovino, nell'Est e nel Sud o ai confini del nostro Paese, coloro che sono in battaglia, coloro che salvano e guariscono le persone. Tutti i nostri servizi di emergenza. Tutti coloro che aiutano. Sono grato a ciascuno di voi! Buon Natale, cari ucraini! Possa questo periodo luminoso rendere più luminoso per noi l'intero prossimo anno».

Droni abbattuti dagli ucraini

L'Ucraina afferma di aver abbattuto 28 droni kamikaze russi dei 31 che, denuncia Kiev, sono stati lanciati nelle ultime ore dalla Crimea. I russi «hanno attaccato l'Ucraina con 31 droni Shahed e due missili - si legge su Ukrinform che rilancia notizie diffuse dall'Aeronautica di Kiev - E 28 droni Shahed 136/131 sono stati abbattuti nelle regioni di Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad e Khmelnytskyi». Le forze ucraine, riporta ancora Ukrinform, affermano di aver abbattuto anche due missili e due jet russi, «un Su-34 nella regione del Donetsk e un Su-30 Sm sul Mar Nero».