Mar Rosso, nave in fiamme colpita dai ribelli Huthi: 70 droni e missili in 2 mesi, aumenta il rischio escalation

Una nave battente bandiera della Liberia ha preso fuoco nel Mar Rosso dopo essere stata colpita da un attacco proveniente dallo Yemen.

L'imbarcazione colpita

Il cargo colpito nel Mar Rosso, forse da un proiettile, da un drone o un missile, appartiene alla compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd, e batte bandiera liberiana. L'area è quella in cui ci sono stati già degli attacchi da parte dei ribelli Huthi dello Yemen. Si dovrebbe trattare dell'imbarcazione denominata «Al Jasrah», come riportano Spiegel e Welt. Non ci sarebbero stati feriti nell'incidente e la nave ha continuato il suo viaggio, ha detto un portavoce di Hapag-Lloyd a Spiegel. La società di sicurezza britannica Ambrey ha inoltre riferito che un container sarebbe caduto dalla nave e che ci sarebbe stato un incendio a bordo. Hapag-Lloyd non ha confermato la notizia e non ha fornito ulteriori dettagli su eventuali danni.

Per AP, the vessel that was hit this morning is Al Jasrah, owned by German firm Hapag-Lloyd. This is its latest position, from 30 minutes ago.

It was sailing south, from Greece to Singapore pic.twitter.com/hMsQbG7NBE — avi scharf (@avischarf) December 15, 2023

Tutti gli attacchi

Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas lo scorso 7 ottobre gli Houthi hanno lanciato almeno 70 droni e missili balistici verso Israele che dista oltre mille miglia nautiche da Israele. La maggior parte dei lanci sono stati intercettati dai sistemi di difesa israeliani, statunitensi, francesi e sauditi. Nelle ultime settimane gli Houthi hanno aumentato gli attacchi contro i mercantili nelle vicinanze dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso affermando che queste navi sono collegate con Israele o erano dirette in Israele. In realtà la maggior parte delle imbarcazioni colpite non ha nulla a che vedere con Israele. Ieri i miliziani yemeniti hanno attaccato una nave di un'azienda cinese.