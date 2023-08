Una mamma è scomparsa dopo essere caduta da una nave da crociera Royal Caribbean lunedì durante un viaggio dalla Malesia a Singapore. Reeta Sahani, 64 anni, era in vacanza con suo marito, Jakesh Sahani, 70 anni, sulla Spectrum of the Seas. Quando l'uomo si è svegliato nel cuore della notte, ha notato che sua moglie non c'era più.

Genitori in crociera lasciano la figlia legata al catamarano e vanno a cucinare, la piccola cade in acqua e muore

Le indagini

Il sistema di rilevamento in mare della nave ha notato che qualcosa era caduto in acqua. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo è stato informato, intorno alle 7:50 di lunedì, che un passeggero "era caduto in mare nello Stretto di Singapore", secondo l'Autorità marittima e portuale di Singapore. "L'MRCC Singapore sta coordinando la ricerca e ha immediatamente emesso una trasmissione di sicurezza della navigazione alle navi nello stretto di Singapore e alle navi in ​​​​porto per tenere d'occhio la persona scomparsa e segnalare eventuali avvistamenti all'MRCC Singapore", ha affermato l'MPA in una nota.

La crociera

L'enorme Spectrum of the Seas, che può trasportare fino a circa 4.900 passeggeri, stava tornando da una crociera di quattro giorni andata e ritorno in Malesia, secondo CruiseMapper. Il figlio della coppia, Apoorv Sahani, 39 anni, che non era a bordo, ha detto allo Straits Times che sua madre non sapeva nuotare. Ha contestato i sospetti che sia saltata fuori bordo e crede che potrebbe persino essere "bloccata" da qualche parte sul transatlantico.

The incident was reported on Monday when Reeta Sahani and her husband Jakesh Sahani were on their way back to #Singapore.https://t.co/OClVSXYoNU — Hindustan Times (@htTweets) August 1, 2023

I video

“Abbiamo chiesto di vedere il filmato della CCTV (televisione a circuito chiuso), ma finora non abbiamo ancora ricevuto nulla per confermare che fosse lei. Tutto quello che sappiamo è che l'equipaggio della nave pensa che sia saltata”, ha detto lunedì sera il figlio allo Straits Times. "A mio padre è stato detto di scendere dalla nave perché c'era un'altra crociera che sarebbe partita, ma pensiamo che lei potrebbe essere ancora sulla nave, bloccata da qualche parte", ha aggiunto. “Era in vacanza a divertirsi e poi è successo tutto questo. Non ha senso".

Le ricerche

La coppia viene dall'India. “La nave e l'equipaggio hanno immediatamente segnalato l'incidente alle autorità locali e hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. Il team di bordo sta lavorando con le autorità locali e il nostro team Care ora offre assistenza e supporto alla famiglia", ha dichiarato Royal Caribbean a The Post in una e-mail. "Per motivi di privacy per l'ospite e la sua famiglia, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere", ha aggiunto la società. "Spectrum of the Seas ha navigato come previsto lunedì sera".

La rassegnazione del figlio

Nel suo post di martedì, Vivek Sahani ha affermato che la famiglia aveva visto riprese televisive a circuito chiuso dalla Spectrum of the Seas, la nave su cui si trovavano sua madre e suo padre. Nel suo post, il signor Vivek, il co-fondatore di Goila Butter Chicken, una catena di ristoranti con più punti vendita in India e uno a Londra, ha dichiarato: "Con il filmato abbiamo purtroppo appreso che mia madre è morta".