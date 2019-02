aveva solo 9 anni:, perché sua madre Jennifer, dopo averla rimproverata, le ha impedito di usare il cellulare. Una tragedia, avvenuta a New York nel quartiere del Bronx: Heaven si è legata una cintura intorno al collo e, dopo che la mamma le aveva detto che era troppo presto per usare lo smartphone., a scoprire il cadavere della bambina.Il dramma è avvenuto sabato: secondo il racconto di alcuni vicini, la bambina era la più piccola di quattro fratelli, di solito. Non è chiaro se prima di togliersi la vita abbia lasciato un biglietto. La ragazzina si era svegliata presto e aveva chiesto il telefono per collegarsi a, ma la madre glielo aveva proibito per l'orario inappropriato. La bimba, trasportata in ospedale a St. Barnabas, non ce l’ha fatta a salvarsi: l’intera comunità è sotto choc per l’accaduto.