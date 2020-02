Inquinamento, in Lussemburgo da oggi trasporti pubblici gratis. È il primo paese al mondo

LUSSEMBURGO - Trasporti pubblici gratis da oggi in Lussemburgo, che diventa il primo Paese al mondo a non richiedere più il biglietto per bus, treni e tram. «Salta su e fai un giro con noi», ha annunciato il ministro per la Mobilità del Granducato Francois Bausch, presentando l’iniziativa alla stazione di Pfaffenthal-Kirchberg. L’auspicio è che la gente preferisca così il trasporto pubblico, lasciando a casa l’ auto e contribuendo alla riduzione del traffico. La nuova era del trasporto pubblico gratuito è stata celebrata con spettacoli di danza e musicali in tutte le stazioni e sui treni e sui tram. Da qui al 2027 il Lussemburgo ha annunciato investimenti per 4 miliardi di euro nel solo trasporto ferroviario. Restano esclusi dal provvedimento - che costerà alle casse del Granducato 41 milioni di euro - i viaggi in prima classe ed i viaggi in treno all’estero, per i quali sono previsti comunque tariffe ridotte. Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA