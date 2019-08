Londra, niente sciopero domani all'aeroporto di Heathrow. Ma 177 voli sono stati già spostati

Buone notizie per chi viaggia da e per la Gran Bretagna: è stato sospeso lo sciopero proclamato per domani da diverse categorie di lavoratori di terra dell'aeroporto di Heathrow, il principale scalo di Londra, rappresentati dal sindacato britannico Unite sullo sfondo di una spinosa vertenza salariale. Sono circa 4000 i membri del sindacato che avevano votato per lo sciopero compresi ingegneri, vigili del fuoco e staff addetto alla sicurezza. Ma i colloqui dell'ultimo minuto hanno permesso di riaprire la trattativa e di evitare disagi più pesanti per i passeggeri nel pieno del flusso turistico delle vacanza di agosto. Disagi in parte già comunque provocati dalla cancellazione precauzionale di 177 voli programmata fra oggi e domani dalle autorità aeroportuali. Resta invece al momento in calendario per metà mese un'agitazione dei piloti della British Airways, aderenti a un'organizzazione sindacale autonoma, che in una vertenza separata hanno rifiutato il mese scorso l'offerta di un aumento di stipendio dell'11,5% spalmata su 3 anni messa sul piatto dalla compagnia di bandiera dopo il ritorno agli utili e il recente boom di profitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA