Lockdown in Germania, la Merkel (sommersa dalle critiche) ci ripensa e revoca le restrizioni dure: «Scusate, è stato un errore»

Dietrofront: il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da Angela Merkel. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi minuti dall'inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender. «E' stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità». Secondo Spiegel è quello che avrebbe detto la Merkel all'inizio del vertice Stato-Regioni. «Chiederò scusa al Paese», avrebbe anche aggiunto la cancelliera.

La cancelliera infatti si è consultata nuovamente con i premier dei Land tedeschi, dopo le critiche suscitate dall'esito dell'ultimo vertice, che aveva disposto rigide misure restrittive fino al 18 aprile, compresa la chiusura dei supermercati per 5 giorni (ma era prevista un'eccezione per generi alimentari il sabato santo).

Questa misura, che includeva dei “Ruhetage”, e cioè dei “giorni di sosta” ulteriori rispetto ai festivi ordinari, ha provocato grande confusione ed è stata fortemente attaccata dal mondo economico.

