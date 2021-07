Leverkusen, forte esplosione in un impianto chimico. «Pericolo estremo». Un morto, quattro dispersi e sedici feriti

Esplosione a Leverkusen, nel distretto di Bürrig, in Germania. Un impianto chimico alle 9 e 40 del mattino ha preso fuoco e un'enorme nuvola di fumo ha avvolto il cielo. L'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofe (BBK) ha avvertito il pubblico di chiudere le finestre e di rimanere all'interno, poiché aumentano i timori di fuoriuscita di gas pericolosi. «Chiudete porte e finestre, entrate negli edifici, chiamate il 112 solo se avete informazioni sugli eventi», il messaggio arrivato dalle app ai cittadini.

Uno dei 5 dipendenti al momento dispersi nell'esplosione è stato trovato morto. Lo conferma ufficialmente l'azienda Currenta che gestisce l'impianto, secondo Dpa. Sono ancora 4 i dipendenti che mancano all'appello. L'incendio è stato domato, riferisce invece l'emittente Wdr. Sono almeno 16 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, secondo le autorità cittadine.

La polizia di Colonia in un messaggio su Twitter, invitando a lasciare libere le vie d'accesso all'impianto. Anche una parte dell'autostrada A1 è stata chiusa al traffico.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

L'azienda Currenta che gestisce l'impianto dove è avvenuta l'esplosione, fa sapere che 5 dipendenti sono dispersi e 2 gravemente feriti. Lo riferisce Spiegel online. Il parco chimico di Leverkusen ospita diversi impianti, oltre a quello danneggiato. Si tratta infatti di uno dei più grandi parchi chimici d'Europa.