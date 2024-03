La principessa del Galles Catherine ha confessato di essere stata lei a ritoccare digitalmente la foto di famiglia, che la ritraeva insieme ai figli George, Charlotte e Louis, diffusa domenica e cancellata nella notte dalle principali agenzie di stampa internazionali perché presentava evidenti segni di manomissione. Nella tarda mattinata, mentre tutti i giornali britannici insistevano perché fosse fornita una spiegazione, la futura regina si è scusata sui social: «Come molti fotografi amatoriali – ha scritto -, di tanto in tanto sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione che la fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri ha causato. Spero che tutti i partecipanti abbiano trascorso una felice Festa della mamma». Seguiva, come firma, una C puntata che stava per Catherine.

Kate Middleton, spunta un'altra foto: la principessa in macchina con William verso un «appuntamento privato»

NESSUNA SPIEGAZIONE

La toppa che William e Kate hanno cercato di mettere sulla vicenda è stata peggiore del buco. Il comunicato della Principessa dice poco e non spiega niente. La successiva richiesta avanzata dalle agenzie di stampa di diffondere la foto originale priva di ritocchi è rimasta senza risposta e ci si può dunque legittimamente domandare se quella foto esista davvero, o se l’immagine sia un collage di foto precedenti. L’incidente è grave, perché compromette il rapporto di fiducia che deve esistere tra monarchia e sudditi, fondamentale per preservare l’istituzione e giustificarne l’esistenza.

Kate non si è più fatta vedere in pubblico dal giorno di Natale, è stata operata all’addome il 16 gennaio e tornerà agli impegni istituzionali, si dice, dopo la Pasqua. Lei e William sono stati molto criticati per l’eccesso di riserbo con il quale hanno gestito la lunga assenza e hanno quindi deciso di diffondere una foto che smentisse le teorie cospirative che circolavano. L’immagine che doveva rassicurare tutti, con Kate sorridente circondata dai figli nel giorno della mamma, si è però trasformata in un clamoroso autogol. Gli esperti di fotografia hanno notato che qualcosa non andava e il Daily Mail ha evidenziato 16 punti in cui l’immagine ha subito manipolazioni maldestre: si va dalla mano di Charlotte che ha uno spazio vuoto ai suoi capelli che sembrano tagliati bruscamente sulla spalla, al bordo del maglione di George che pare artificiale, ai capelli di Kate che sono sfocati mentre il maglione non lo è, alla cerniera del suo giubbotto che è più a sinistra di dove dovrebbe.

Molti esperti di pubbliche relazioni si domandavano ieri sui siti dei giornali inglesi chi fosse l’autore di questo pasticcio. È mai possibile che i Wales non abbiano qualcuno che li consiglia? Come hanno potuto manipolare in questo modo la più importante e più attesa immagine di Kate? E per quale ragione l’hanno fatto? Solo per sperimentare irresponsabilmente con l’editing?

I METADATI

Sky News ha condotto una indagine sui metadati della foto e ha scoperto che è stata scattata con una fotocamera Canon 5D e salvata per due volte su un Mac Apple in Adobe Photoshop. Il primo salvataggio è stato effettuato alle 21,54 di venerdì sera e il secondo alle 9,39 di sabato mattina. L’esperta di cose reali Liz Jones ha scritto sul Mail: «Il Palazzo ora non può più essere creduto. Loro pensano che siamo tutti stupidi. E ci si può domandare persino se Kate abbia davvero scritto lei il messaggio». Secondo il guru delle pubbliche relazioni Mark Borkowski «se i Wales vogliono davvero riconquistare un qualche tipo di fiducia dovrebbero distribuire la foto originale non modificata, dimostrando che i ritocchi sono pochi e irrilevanti».

Per cercare di arginare le voci che sono riprese a circolare sul suo reale stato di salute, Kate si è fatta fotografare ieri in auto con William: lei, ha precisato Kensington Palace, andava a un appuntamento privato, lui a sostituire il padre Carlo al Commonwealth Day. Il Re, malato di cancro, ha mandato un messaggio: «Continuerò a servirvi al meglio delle mie possibilità». Ma l’istituzione non è mai stata così in crisi, la famiglia sembra priva di una guida, gli errori più stupidi si accumulano. Per risalire la china dopo questo incidente, i Wales dovrebbero abbandonare la loro ossessione per la privacy, rivelando come sta Kate e quale patologia l’ha colpita. Non sono persone comuni: godono di numerosi privilegi anche grazie al denaro pubblico e hanno doveri di trasparenza e correttezza che non possono essere ignorati.