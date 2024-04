Israele chiude 30 ambasciate in tutto il mondo (tra cui Roma) per le minacce iraniane. Licenziati due ufficiali per l'attacco al Wck

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sono sentiti al telefono: la priorità deve essere proteggere gli operatori umanitari e i civili, ha sottolineato il presidente Usa. Israele ha annunciato l'apertura di due rotte, all'interno del territorio di Gaza, per gli aiuti ai civili: la frontiera di Erez e il porto di Ashdod.

Verrà incrementato anche il passaggio di aiuti dalla Giordania, attraverso il confine meridionale di Kerem Shalom.

Il direttore della Cia William J. Burns sarà al Cairo per riavviare i colloqui sul rilascio degli ostaggi israeliani.

Israele è in allerta per possibili attacchi dall'Iran. Arrivano, infatti, minacce da Teheran dopo il raid attribuito allo Stato ebraico che ha raso al suolo un consolato a Damasco che ha ucciso alti comandanti delle Guardie Rivoluzionarie iraniane di cui oggi si tengono i funerali. Per il timore di attacchi Isralele ha chiuso la sua ambasciata a Roma, ha sospeso il congedo per le truppe combattenti e ha rafforzato le difese aeree per far fronte a possibili attacchi missilistici o con droni.

Oggi si esamina una bozza sull’embargo sulle armi a Israele ed è il primo voto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Se la bozza di risoluzione venisse adottata, sarebbe la prima volta che il massimo organo delle Nazioni Unite per i diritti umani prende posizione sulla guerra a Gaza. Il governo britannico sta decidendo se sospendere le vendite di armi a Israele.