L'Isola dei Serpenti cade nelle mani dei russi, le ultime parole dei soldati ucraini rimasti a difenderla: «Andate a farvi f...»

L'Isola dei serpenti è finita ieri nelle mani della Russia. In un audio diventato virale sui social, si sente la voce dei 13 militari ucraini pronti a difenderla dall'imminente attacco nemico. «Nave da guerra russa, vai a farti fottere», avrebbero detto i soldati, resistendo all'invito ad arrendersi della marina russa. L'audio, mai ufficialmente confermato, è diventato presto virale su internet, facendo il giro dei social e delle chat istantanee come Telegram. È poi emerso anche un video che sembrerebbe confermare la versione. L'isola di Zmeiny (o isola dei serpenti) si trova nel Mar Nero e per l'Ucraina rappresenta un importante appoggio strategico.

«Questa è la nave militare russa, arrendetevi e deponete le armi altrimenti apriremo il fuoco», il messaggio attraverso il megafono dell'esercito russo. «Nave da guerra russa, vai a farti fottere», la replica dei militari ucraini. Lo stesso ministero della Difesa ucraino ha rilanciato su Twitter un messaggio in cui si fa riferimento ai «13 eroi» che ieri hanno opposto resistenza all'invasione russa. Nel briefing quotidiano del ministero della Difesa di Mosca, invece, il portavoce ha detto che 82 militari ucraini si sono arresi volontariamente ieri durante l'attacco all'isola.

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to "go to hell" before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022