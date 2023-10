Sistema d'arma mobile per la difesa antimissile. È l'Iron Dome, ovvero la Cupola di Ferro di Israele. Uno scudo contro i razzi di Hamas. Come è costruito? Comprende un radar e missili in grado di tracciare e neutralizzare qualsiasi razzo lanciato verso i territori di Tel Aviv. L'IDF (Forza di Difesa Israeliana) afferma che la percentuale di successo nell'intercettare i proiettili in arrivo è dell'85% - 90%. Ma ha un costo non indifferente.

Israele, uno dei ragazzi sopravvissuti: «Ci hanno lanciato una granata nel nascondiglio, sangue ovunque»

Le origini

Come proteggersi da 4000 razzi? È il 2006, la seconda guerra del Libano. Gli Hezbollah libanesi sparano missili in continuazione e colpiscono il nord di Israele. La risposta arriva nel febbraio 2007. Il ministro della difesa Amir Peretz sceglie la Cupola di Ferro come soluzione. Sviluppato da Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, viene schierato nel 2011 per rispondere alla minaccia alla sicurezza rappresentata dai bombardamenti di razzi e proiettili lanciati su Israele, molti dei quali sono caduti in Israele.

Caratteristiche

Il sistema è stato progettato per contrastare i razzi balistici a corto raggio e i proiettili d'artiglieria da 155 mm con una gittata di circa 70 km. Può operare di giorno e di notte, anche sotto condizioni meteo avverse. È in grado di rispondere a molteplici minacce simultaneamente. È composto da un radar, un sistema di gestione, l'unità di fuoco dei missili e un dispositivo mobile a rimorchio, che può contenere venti missili "Tamir".

Come funziona

L'Iron Dome è costituito da unità trainate da camion, ognuna delle quali spara missili a guida radar per contrastare minacce a corto raggio. Utilizza un meccanismo basato sull'intelligenza artificiale, che determina se un razzo in arrivo costituisce una minaccia e colpirà un'area popolata.

Costo e dove sono

Il costo? Non indifferente. Circa 50 milioni di dollari per batteria, composta da 20 missili ciascuna. Quindi, con un rapido calcolo, un razzo costa circa 2 milioni: come riportato dal Times. Non poco. Attualmente, Israele è protetto da 10 batterie “Iron Dome”, che funzionano per proteggere le infrastrutture e i cittadini del Paese. Ogni batteria è in grado di difendere fino a 60 miglia quadrate. Dove si trovano? Sono posizionati strategicamente intorno alle città israeliane per intercettare i proiettili diretti verso le aree popolate.