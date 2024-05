Putin incontra Xi in Cina: «Lui è un leader saggio e visionario. I negoziati sull'Ucraina includano gli interessi di tutti»

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 15 maggio.

Il partenariato tra Russia e Cina «si basa sempre sull'uguaglianza e sulla fiducia reciproca, sul rispetto della sovranità e sulla considerazione degli interessi reciproci. Il presidente Xi Jinping, un leader saggio e visionario, svolge un ruolo speciale e di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali». In un'intervista scritta alla Xinhua alla vigilia della sua visita in Cina, il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato che con Xi «ci siamo incontrati per la prima volta a marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci chiamiamo regolarmente.

